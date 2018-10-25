Ve mevsimin ilk karı yağmaya başladı! İşte yurttan kar manzaraları

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İşte il il kar yağışı gelişmeleri:

Düzce'nin yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı doğayı beyazlarla kapladı.

Düzce'de gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Fenerbahçe tesislerinin bulunduğu Topuk Yaylası'nda etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyazlarla kapladı.

BOLU

Bolu'da, yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ormanları beyazlarla kapladı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyazlarla kapladı.

BURSA

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı zaman zaman 20 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olarak ölçüldüğü zirveye jandarma ekipleri zincirsiz çıkış izni vermiyor.

Uludağ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı zirveyi beyazlara bürüdü. Meteoroloji yetkilileri kar kalınlığının 14 santimetre olduğunu açıklasa da, yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşıyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü.

Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren soğuk hava sonrasında Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü. Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü

İZMİR

İzmir'de, meteorolojinin uyarılarının ardından mevsimin ilk karı Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a düşerken, yağan karla birlikte bölge beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e 'soğuk hava' uyarısının ardından kent genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk havayla karşılaşan İzmirliler oldukça şaşırdı.

MANİSA

Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'na Ekim ayında kar yağdı. Şehir merkezinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşerken, karla buluşan Spil Dağı'nda kart postallık görüntüler oluştu.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey, Kepsut, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Balıkesir'in Dursunbey, Sındırgı, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahalleler sabaha karşı yağan kar sonucunda güne beyaz örtü ile uyandı.

VAN

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve sis zaman zaman etkili oluyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde dünden buyana etkili olan kar yağışı ve sis zaman zaman trafiği olumsuz etkiliyor.