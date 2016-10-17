Diğer
Kategoriler

Ve Musul operasyonu başladı!

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, bir süredir beklenen Musul'u DAEŞ'ten temizleme operasyonunun başladığını açıkladı.

Ve Musul operasyonu başladı!

17 Ekim 2016 01:56

Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Musul Operasyonunun başladığını duyuran Irak Başbakanı İbadi'nin yanında genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları da hazır bulundu. İbadi açıklamasında, "Zafer vakti geldi çattı ve Musul'u kurtarma operasyonu başladı" dedi. Musul halkına seslenen İbadi, "Sizi DAEŞ teröründen ve şiddetinden kurtarmak için bu şanlı operasyonun başladığını açıklıyorum." dedi. İbadi ayrıca Musul'a sadece Iraklı asker ve polislerin girebileceğini söyledi.

Öte yandan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver, Musul'u Kurtarma Operasyonu'na yabancı güçlerin katılmayacağını söyledi. Barzani'ye yakın televizyon olan Rudaw'ın yayınına katılan Cebbar Yaver, "Peşmerge Güçleri, Iraklı ve uluslararası koalisyon komutanları arasında yapılan toplantılarda alınan karar çerçevesinde ve yapılan planlara göre, yabancı veya dışarıdan herhangi bir güç operasyona katılamayacak. Türk askerleri operasyona katılmayacak. Irak Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi'nin resmi güçleri dışında başka güç yok. Planda olmayan bir güç operasyona katıldığında koalisyon güçleri tarafında hedef alınacak." dedi. 

Etiketler: ibadi, musul, operasyon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!