Ve resmen başladı! İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli sefer gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli yolcu uçağı, Ankara seferini gerçekleştirmek üzere 349 yolcusuyla pistten kalktı. Sefere katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolcularla tek tek ilgilendi.

İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş, THY'nin Ankara seferi oldu. Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 11.20'de Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. İlk uçuşa katılan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolcularla tek tek ilgilendi. Minik çocukları kucağına alarak seven Aycı, yaşlıların da elini öptü. THY hostesleri de ilk uçuşa katılan yolculara hatıra olarak rozet dağıttı.

İlk seferle ilgili konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Bundan sonra görev bizim. Ülkenin milli bayrak taşıyıcısı olarak bundan sonra sancak emanetimiz. Milletimizin devletimizin emaneti THY'nin emanetidir" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın inşasıyla yeni bir vizyon ve misyon ortaya konduğunu söyleyen Aycı, "Ülkemizin potansiyeli daha iyi ortaya çıkacak. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı artacak. Ülkemizin dünyaya verdiği bağlantı sayısı artacak. Ülkemiz dünyanın havacılık merkezi olacak. Dünyanın en büyüğü olmaktan daha önemli olan şey, dünyadaki en büyük hoşgörü ülkesinin, kardeşlik ülkesinin, misafirperverlik ülkesinin, Yunus'un, Mevlana'nın birikimini dünya ile paylaşmak. Sivil havcılık yanında pek çok sektör bundan fayda görecek. Arkadaşlar THY de bunun bayraktarlığını yapacak. Büyümeye devam edecek. Bu bir zafer uçuşu, zafer anıtımızdan zafer şehrimize uçacağız, hayır olsun" şeklinde konuştu.

İlk uçuşa katılan yolcular da tarihi bir ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlk uçuşun kalkış iznini Ulaştırma Bakanı Turhan verdi

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek ilk sefer nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Temsili olarak uçağa biniş kartı alan Bakan Turhan, daha sonra hava tarafına geçerek hayatını kaybeden usta foto muhabir Ara Güler anısına açılan sergiyi gezdi. Daha sonra uçağın kapasına giden Bakan Turhan, yolcuları uğurladı.

Yolcuların uçağa binmesinin ardından İstanbul Havalimanı kulesine geçen Bakan Turhan, ilk sefer gerçekleştiren THY uçağının pilotuyla irtibata geçerek kalkış iznini verdi. Kalkıştan bir süre sonra telsizle uçakla bağlantıya geçerek yolculara seslenen Bakan Turhan, iyi yolculuklar diledi.

İlk seferde THY'nin en büyük uçağı yer aldı

İlk uçak saat 11.10'da Ankara'ya gerçekleştirildi. THY bu ilk sefere özel olarak bünyesindeki en büyük yolcu uçağı olan 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçağıyla seferi icra ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan havalanacak ikinci tarifeli sefer ise Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak.

İlk yolculara arasında yer alan Kemal Yassa, “Ankara'da pilotaj öğrencisiyim İstanbul'da ailemle yaşıyorum. Ankara'ya okul için gitmem gerekti. Aslında benim için tesadüf olmadı. Ben zaten araştırıyordum ilk uçağa binmek için. Ben benim işime yaradı, hem de ilk uçuşta olmak benim için çok güzel bir şey. Tarihi bir uçuş herkes için çok güzel bir uçuş olsun” diye konuştu.

Diğer bir yolcu Handan Özdemir ise, “Ankara'ya annemin yanına gidiyorum. İlk uçuş olması nedeniyle de ayrı bir keyif. Tesadüfen denk geldi aldık ama güzel oldu” dedi.

Türk Hava Yolları ilk aşamada İstanbul Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir, Kıbrıs Ercan ve Bakü'ye tarifeli sefer düzenleyecek.

Ferhat Yasak - Emrah Kuş - Ufuk Kıvık - İsmail Coşkun

