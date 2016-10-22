Fenerbahçe Spor Kulübü Ekimi Ayı Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Divan Başkanı Vefa Küçük, "Türkiye Cumhuriyeti’ne ve demokrasisine darbe vurmak isteyenler sandığa gitmeden darbe yoluyla iktidarı devirmek istedi. Fenerbahçe’de de eğer bazı niyeti olan insanlar var ise bunların sandığa gelip sandıkta mücadelesini vermesi gerekir. Fenerbahçe’de uzun senelerdir istikrar huzur ve başarı vardır. Bu başarılı başkanı koltuğundan etmek isteyenler vardır. Ben buna karşıyım, açıkçası da bunu beyan ediyorum. Eğer başkanlığa niyeti olan varsa daha bunun sırası var. 2018 Mayıs’ına kadar biz kulübümüzü yönetmek üzere organlarımızı seçtik. Yüzde 75’e yakın oy almış yönetimi desteklemek mecburiyetindeyiz" dedi.

Vefa Küçük, toplantıyı takip eden son seçimdeki başkan adayı Hulusi Belgü’ye teşekkür ederek, "İşte Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Seçimi 1 oyla ya da 4 bin oyla kaybetmek önemli değil. Katıldığınız için sizi tebrik ediyorum" diye konuştu.