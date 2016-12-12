İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması sonrasında terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kdz. Ereğli ilçesindeki Bozhane Camii'ne getirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazında vatandaşlar teröre tepki gösterdi. Şehidin ailesini yalnız bırakmayan vatandaşlar, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları attı.

5 bin kişi uğurladı

Kdz. Ereğli Bozhane Camii’nde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine; Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bartın Valisi Nusret Dirim, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bartın Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay'ın yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Mehmet Murat Ulucan, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanı Erkan Yücesan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekilleri, Beşiktaş Spor Kulübü yöneticileri Hakan Özköse, Ahmet Ürkmezgil, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Deniz Atalay, Ahmet Hamzaçebi, belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile binlerce Zonguldaklı ve Ereğlili katılırken, cenaze namazı İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından kılındı.

Küçük Duru'dan babaya son bakış

Cenaze töreni öncesinde tabutun başında taziyeleri kabul eden emekli emniyet müdürü baba Erdal Karakurdu gözyaşlarını zor tutarken, anne Sabriye Karakurdu ise sürekli dua etti. Şehidin kızı Duru Karakurdu ise annesi Emel Karakurdu’nun kucağından bir an olsun ayrılmak istemedi. Cenaze töreninde Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turhanlı eski mesai arkadaşını uğurlarken gözyaşlarını tutamazken, şehit müdürün oğlu Kaan Karakurdu ise babasının tabutunu öptükten sonra babasını bırakmak istemedi.

Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kestaneci Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Tuncay Türkgülü - Vedat Kılıç



