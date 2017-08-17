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Vegan aktivistlerinden Kadıköy'de yarı çıplak eylem

Dünya’nın bir çok ülkesinde eylem yapan Vegan aktivistleri Türkiye’de Kadıköy Boğa Heykelinin Önünde çıplak bir şekilde vatandaşların şaşkın bakışları arasında eylem yaptı. Vatandaşlara "Et yemeyin "diyen aktivistler polisin uyarısıyla eylemine son verdi.

Vegan aktivistlerinden Kadıköyde yarı çıplak eylem

17 Ağustos 2017 16:36

Vegan aktivististleri dünyayı dolaşarak bir çok ülkede hayvansal ürünlerin yenmemesi için eylemler yapıyor. İlk kez Türkiye’ye gelen aktivistler Kadıköy boğa heykelinin önünde yarı çıplak bir şekilde eylem yaptılar. Aniden bastıran yağmurun dinmesini bekleyen aktivistler vatandaşların şaşkın bakışları arasında üzerlerindekini çıkarttı. Ellerinde Türkçe ve İngilizce olarak “ Taze bir başlangıç yapın vegan olun” yazılı dövizleri taşıdılar. Kimi vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri de ne yaptıkları eyleme bir anlam veremedi. Olay yerine gelen sivil polisler ise aktivistlerin eylemini hemen sonlandırmasını istedi. Zorluk çıkartmayan aktivistler olay yerinden taksiye binerek uzaklaştı. Vegan aktivisti Ashley Byrne, “ Buraya hayvan hakları için geldik. İnsanlar et yemeyin diyoruz. Çünkü hayvanlar acı çekiyorlar" dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Murat Ergin


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