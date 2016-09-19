Vehbi açıklamasında, 2016-2017 Akademik Yılı'nda GAÜ bünyesine yeni katılacak olan öğrencilerin; vermiş oldukları doğru karar ile akademik hayatlarını çok rahat ve başarı dolu bir şekilde, Girne’de geçireceklerinden emin olduğunu belirtti.

GAÜ Başkan Vekili Vehbi açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Girne Amerikan Üniversitesi’ni tercih etmekle çok doğru bir karar aldığınızı belirterek, hem sizleri hem de ailelerinizi tebrik ederim. Girne Amerikan Üniversitesi'ni tercih ederek, yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değil, aslında Dünya'ya açılan bir pencereye adım atıyorsunuz. Üniversiteniz GAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış dünyaya açılan penceresidir de esasında. GAÜ'de okumak demek, istediğiniz zaman; İngiltere Canterbury'de, ABD Washington’da, Moldova Kişinev'de, Hong Kong'da ve Sri Lanka Kolombo’da bulunan uluslararası kampüslerimizde aynı zamanda öğrenim görmek demektir. GAÜ Öğrencisi, hiçbir fark ödemeden 1'inci yılından itibaren, herhangi bir dönemde, bu saymış olduğum GAÜ Kampüsleri'ne gidip, derslerini orada alarak, hiçbir akademik kayıp yaşamadan, hiçbir mali ek ödenek vermeden; eğitim alma olanağına da sahiptir. GAÜ bu yıl, 120'ye yakın farklı ülkeden öğrencisi ile bir 'Dünya Üniversitesi' olma ayrıcalığını öğrencilerine yaşatacakken, şunu da belirtmek isterim ki, böyle bir rakam dünyanın hiçbir yerinde yok. Aslında böyle bir mozaiğe adım atarak, her ülkeden öğrenci ile tanışma avantajınız ve farklı kültürler ile birlikte olma fırsatınız olacaktır. Sadece akademik değil, çok yönlü sosyal, kültürel ve sportif olanaklarınız olacaktır. 40’ın üzerinde farklı ülkeden buraya gelerek, sizler ile buluşacak akademisyenleriniz olacak ve aynı zamanda pratik İngilizcenizi geliştirme şansını da yakalayacaksınız.”

“DOĞRU KARARINIZIN NETİCELERİNİ, MUTLU BİR ŞEKİLDE ALACAĞIZ”

“GAÜ, Dünya'nın en güzel ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde; Akdeniz ile büyülü Beşparmak Dağları'nın arasında, modern kampüsünde, üst düzey yurtları, laboratuvarları ve alanında uzman akademisyenleri ile, Ada'nın ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyor. Girne Amerikan Üniversitesi olarak, sizleri sevgi ile kucaklamak ve aramızda görmek üzere bekliyoruz. Doğru bir karar verdiniz ve bunun neticelerini mutlu bir şekilde alacağız.”

