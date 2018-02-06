Vekillerden acılı aileye taziye ziyareti

Evladını, gelinini ve iki torununu kaybeden acılı baba Salih Öztürk bu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyuoğlu ve Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Württember Bölge Başkanı Cahit Öner’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Turgay Öztürk (29), Filiz Öztürk (29), Mete Öztürk (5) ve Minel Öztürk’ün cenaze namazları Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DITIB) bağlı Stuttgar Feuerbach Yeni Cami’de kılınacak namazın ardından naaşlar memleketleri Trabzon’a gönderilecek. Cenazeler Trabzon’un Düzköy ilçesi Çalköy Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Mehmet Koca