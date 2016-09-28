TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı açıklama yaparak, bazı basın ve yayın organlarında milletvekillerine dağıtılacak bilgisayarların FETÖ soruşturmasına takıldığına ilişkin haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, milletvekillerine yasama ve denetim faaliyetlerine en etkin şekilde katılımını temin ile lojistik ve teknik destek vermek üzere dizüstü bilgisayar verilmesi kararlaştırıldığı hatırlatılarak, “Bilgisayarların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden temini için dizüstü bilgisayar alımı ihalesine çıkılmıştır. Ancak hazırlanan teknik şartnamede ihtiyaca binaen değişikliğe gidildiğinden ihale iptal edilmiştir. Oluşan yeni ihtiyacı karşılayacak teknik şartname çalışmasının tamamlanmasından sonra Devlet Malzeme Ofisi Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile alım işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu ve benzeri haberler niyet okumadan ibarettir. Bu ihale ile FETÖ konusu arasında ne öncesinde ne de sonrasında hiçbir bağlantı söz konusu değildir” denildi.