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Veli Ağbaba: ‘Bu iddiaların incelenmesi gerekiyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cezaevlerindeki işkence iddialarına ilişkin, “Türkiye’de insan hakları, demokrasi varsa bu iddiaların incelenmesi gerekiyor” dedi.

Veli Ağbaba: Bu iddiaların incelenmesi gerekiyor

03 Ekim 2016 16:24

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, cezaevlerindeki işkence iddialarının incelenmesini istedi. Ağbaba, “15 Temmuz sonrası işkence, kötü muamele iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Bu sadece 15 Temmuz’da tutuklu mahkumlara karşı değil, geçmişten tutuklu mahkumlarla ilgiliydi. 15 Temmuz sonrası cezaevlerindeki koşullar geçmişteki koşullarla karşılaştırılamayacak kadar kötü olduğunu hem ziyaretlerimizden biliyoruz hem de gelen mektuplardan biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, “Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı dün AKP’li Başkanı gazeteciye açıklama yapıyor. ‘Biz FETÖ tutuklularına karşı işkence iddialarını incelemeyeceğiz’ diyor. Böyle birinin işkence insanlık suçudur. İşkence kime yapılırsa yapılsın, işkence ile ilgili iddiaları incelemek Komisyon’un görevidir, eğer siz böyle bir incelemeyi yapmıyorsanız, bu iddiaları zımnen kabul etmiş sayılırsınız. Yapılması gereken şey, derhal iddiaları incelemektir. Yarın İnsan Hakları Komisyonu’nu olağanüstü toplantıya çağıracağız ve bu konuyu konuşacağız. Birçok iddia var, bunların incelenmesi gerekiyor. Türkiye’de insan hakları, demokrasi varsa bu iddiaların incelenmesi gerekiyor” dedi.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Veli Ağbaba


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