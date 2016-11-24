Turkish Airlines Euroleague’in 9. haftasında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Kızılyıldız ile karşılaştı. Anadolu Efes’in Kızılyıldız’ı 100-79 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın başantrenörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Euroleague’de galibiyet almanın önemine değinerek, ”Bu platformda kazanmak çok önemli. Bugün iyi savunma yaparak 100 sayı bulduk. Bizim için bu maçta kilit nokta ribauntlardı. 8 blok basket bulduk. Aynı zamanda hızlı hücumlarda da iyi iş yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılyıldız cephesi

Defansif ve ofansif anlamda istediklerini parkeye yansıtamadıklarını söyleyen Kızılyıldız Başantrenörü Dejan Radonjic ise, “Defansif ve ofansif olarak problemimiz vardı. Geçişlerde de çok problem yaşadık. Anadolu Efes çok fazla üçlük bularak bunları iyi değerlendirdi. Bugünkü oyunlarından dolayı Anadolu Efes’i kutluyorum” şeklinde konuştu.