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Velimir Perasovic: 'CSKA’nın hücumunu durduramadık'

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, lacivert-beyazlı oyuncuların yaptığı top kayıplarına dikkat çekerek, “Maç boyunca rakibimizin hücumunu durduramadık. Birebirde ve hücumlarda çok fazla skor elde ettiler” dedi.

Velimir Perasovic: CSKAnın hücumunu durduramadık

27 Ekim 2017 22:24

THY Euroleague’in 4. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı CSKA Moskova’ya 80-98’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Perasovic, takımının yaptığı top kayıpları yüzünden mağlup olduklarını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

“Maç boyunca rakibimizin hücumunu durduramadık. Birebirde ve hücumlarda çok fazla skor elde ettiler. Yaşadığımız en büyük problem yaptığımız top kayıplarıydı. Top kayıpları yüzünden de maç böyle sonuçlandı.” 

Bora Akyol

Etiketler: Anadolu Efes, CSKA, Velimir Perasovic

 

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