Velimir Perasovic: 'CSKA’nın hücumunu durduramadık'

THY Euroleague’in 4. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı CSKA Moskova’ya 80-98’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Perasovic, takımının yaptığı top kayıpları yüzünden mağlup olduklarını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

“Maç boyunca rakibimizin hücumunu durduramadık. Birebirde ve hücumlarda çok fazla skor elde ettiler. Yaşadığımız en büyük problem yaptığımız top kayıplarıydı. Top kayıpları yüzünden de maç böyle sonuçlandı.”

Bora Akyol