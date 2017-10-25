Diğer
Kategoriler

Velimir Perasovic: “Rotasyonumuz Fenerbahçe’ye karşı dar kaldı”

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, sarı-lacivertlilerin hak ettiği bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı” dedi.

Velimir Perasovic: “Rotasyonumuz Fenerbahçeye karşı dar kaldı”

25 Ekim 2017 23:27

THY Euroleague’in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’a 80-71’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak mücadele ettiklerini ifade eden Perasovic, şu ifadelere yer verdi:
"Maçın sonunda daha hazır kaldılar. Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu maçla ilgili bir şey söylemiyorum ama Muric'in ve Birkan'ın durumunu bilmiyoruz. Daha mücadele edecek bir takım olacağız. CSKA Moskova'da Fenerbahçe gibi Avrupa Ligi'bnin en iyi takımlarından birisi. O maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şu an 3 maçta 0 çektik. O maçta elimizden geleni yapacağız." 

Bora Akyol

Etiketler: açıklama, THY Euroleague, Velimir Perasovic

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç