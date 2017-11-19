Velimir Perasovic: 'Şutörlerimiz çok düşük yüzdeyle oynadılar'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşan Anadolu Efes, salondan 80-69 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “TOFAŞ’ı galibiyetinden dolayı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet aldılar bu akşam. Çok iyi defans yaptılar. Biz de çok top kayıpları yaptık. TOFAŞ maça çok iyi defans yaparak devam etti ve biz ikinci periyodu çok kötü oynadık. Şutörlerimiz çok düşük yüzdeyle oynadılar. 3. periyotta iyiydik ama iyi bir takıma karşı oynadığınızda maçı çevirmek her zaman mümkün olmuyor. Maçın anahtarı yaptığımız top kayıpları. Yaptığımız top kayıplarından sonra pozisyon buldular. Maçın anahtarı bence buydu” dedi.

Mesut Alan - Samet Doğru



