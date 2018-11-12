Velittin Küçük'ten adaylık başvurusu

Beylikdüzü Meydanı'ndan yaklaşık bin 500 kişinin eşliğinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına yürüyen Velittin Küçük, adeta gövde gösterisi yaptı. Partililer ile birlikte AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına gelen Küçük, başvuru dosyasını AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık'a teslim etti. Aday adaylığı başvurusunun ardından konuşma yapan Küçük, “Beylikdüzü'nde tekrar iktidar olabilmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Memleketimiz için de hayırlısı olur umarım. 2019 yılında AK Parti bayrağını dikeceğiz. Önümüzdeki süreçte Beylikdüzü için çok güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Adaylığımız açıklanırsa bu planları, bu projeleri sizlerle paylaşacağım. AK Parti'den aday adaylığını açıklayan diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Beylikdüzü'nde birçok eksik var, bunları gidermek için gelmek istiyoruz. Sabah ve akşam trafikten dolayı Beylikdüzü'ne girip çıkmak imkansız hale geldi. Bizim 5 sene önce bıraktığımızın üstüne hiçbir şey eklenmedi. Maalesef bunları bile çözemeyen belediye ile karşı karşıyayız. İnşallah Beylikdüzü'nü AK Parti ile taçlandıracağız” diye konuştu.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık ise, ”Beylikdüzü'nün kaybettiği 5 sene sonunda tekrar hizmete ve gelecek vizyonunu çizmeye ihtiyacı var. Borca batmış, tamamen bitmiş bir belediyenin tekrar yükselişe geçmesi için AK Parti'nin göreve gelmesi gerektiğine inanıyorum. Velittin Küçük'ün bu bölgeye ne kadar hizmet ettiği neler kattığı zaten aşikardır. Aday adaylığının önce ailesi için sonra Beylikdüzü Belediye'si ve İstanbul için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Erdal Can İçelli

