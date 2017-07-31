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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin yaptırımlar listesine alındı

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaptırımlar listesine alındığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABDnin yaptırımlar listesine alındı

31 Temmuz 2017 23:56

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'da yapılan seçimlerin yasal olmadığını gerekçe göstererek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "Specially Designated Nationals " (Özel Olarak Belirlenmiş Milletler) yaptırımlar listesine alındığını açıkladı.

Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, Beyaz Saray'ın Venezuela'da yapılan kurucu meclis seçimlerini yasa dışı olarak gördüğünü, bundan Maduro'yu sorumlu tuttuklarını dile getirdi. Mnuchin, "Dün yapılan yasa dışı seçimlerde Maduro, Venezuela halkının iradesini dikkate almayan bir diktatör" şeklinde ifadelerde de bulunmuştu. 

Etiketler: ABD Hazine Bakanlığı, Nicolas Maduro, venezuela


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