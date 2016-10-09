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Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türkiye'de

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23. Dünya Enerji Kongresi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türkiyede

09 Ekim 2016 16:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bu yıl Türkiye’de düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında yabancı devlet başkanları Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da beraberindeki kalabalık heyetle birlikte uluslararası kongre için İstanbul’a geldi. Saat 15.00’te Atatürk Havalimanı’na inen Venezula Devlet Başkanı Maduro’yu Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı yetkililer karşıladı.

Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki heyet daha sonra havalimanından ayrıldı. 

Ferhat Yasak

Etiketler: 23. Dünya Enerji Kongresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye, Venezuela Devlet Başkanı Maduro


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