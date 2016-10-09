Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bu yıl Türkiye’de düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında yabancı devlet başkanları Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da beraberindeki kalabalık heyetle birlikte uluslararası kongre için İstanbul’a geldi. Saat 15.00’te Atatürk Havalimanı’na inen Venezula Devlet Başkanı Maduro’yu Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı yetkililer karşıladı.

Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki heyet daha sonra havalimanından ayrıldı.

Ferhat Yasak