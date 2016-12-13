Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela, nakit akışını engellemek için yeni bir tedbir aldı. Venezuela, kaçakçılık yapan çetelerle mücadele kapsamında Kolombiya sınırını 72 saatliğine kapattı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sınırdaki mafya operasyonlarının ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini ifade etti. Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Maduro, alınan önlemin nakit biriktiren çeteleri durduracağını savunarak, “Mafyalar ülkemize ve ekonomimize zarar vermeden onlara biz zarar verelim. Bu önlem zorunlu olarak alındı ve gerekli bir karardı. Mafyalar, iflas edecek” dedi.

Venezuela, Kolombiya ile sınırı son olarak geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kapatmıştı. Sınır daha sonra kısmen yeniden açılmıştı. Bu gelişmenin ardından Kolombiya hükümeti, bu karar alınırken kendilerine danışılmadığını ve kendilerinin bilgilendirilmediğini öne sürmüştü. Ancak taraflar daha sonra kaçakçılıkla mücadele konusunda bir işbirliği anlaşmasına varmıştı.