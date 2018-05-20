Venezuela sandık başında

Venezuela’da seçmen 6 yıl boyunca ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 20.5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçmenler sabahın erken saatlerinde oy vermeye başladı. Seçmenler ülke genelinde açılan 14 bin 600 seçim merkezinde oylarını kullanabilecek. TSİ 13.00’te başlayan oy verme işlemleri TSİ 01.00’de son bulacak.

Seçimlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun rakipleri arasında Aporrea editörü Reinaldo Quijada, muhafazakar vaiz Luis Ratti, muhalif lider Henri Falcon ve Evanjelist rahip Javier Bertucci yer alıyor. Mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, muhalefet tarafından boykot edilen ve uluslararası toplum tarafından tanınmamış bu seçimde yeniden seçilmesi bekleniyor.

Venezuelalıların yüzde 75’i, gıda, ilaç, su, elektrik ve ulaşım probleminden, artan güvensizlik ve ekonomik sıkıntı çekse de Maduro favori aday olarak görünüyor.