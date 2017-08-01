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Venezuela’da 2 muhalefet lideri gözaltına alındı

Venezuela’da iki muhalefet liderinin dün gece gözaltına alındığı bildirildi.

Venezuelada 2 muhalefet lideri gözaltına alındı

01 Ağustos 2017 19:55

Venezuelada, muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma gece yarısı evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Lopez ve Ledezma’nın, sosyal medyadaki hükümet karşıtı paylaşımlarıyla ev hapsi şartlarını ihlal ettikleri ve bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi.

Hükümet yanlısı Yüksek Mahkeme ise Facebook’ta yaptığı açıklamada, muhalif liderlerin kaçmayı planladıkları gerekçesiyle önlem amacıyla gözaltına alındıklarını bildirdi.
2014'te hapis cezası alan muhalif lideri Lopez'in 14 yıllık cezası geçen ay ev hapsine çevrilmişti. Antonio Ledezma ise iktidarı devirmeye çalışma suçundan 2015 yılında ev hapsine çarptırılmıştı. 

Etiketler: gözaltı, Muhalefet, venezuela


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