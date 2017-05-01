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Venezuela’da asgari ücrete yüzde 60 zam

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, görevden alınmasına ilişkin yapılan protestoları durdurmak amacıyla hem maaşlara zam yapıyor hem de bedava ev dağıtıyor.

Venezuelada asgari ücrete yüzde 60 zam

01 Mayıs 2017 11:19

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, görevden alınmasına yönelik yapılan protestolara karşı koymak için geri adım attı. Maduro, maaşlara zam yapacağını ve bedava ev dağıtacağını belirtti. Maduro, pazar günü katıldığı bir televizyon programında 1 Mayıs’tan itibaren maaşlara yüzde 60 zam geleceğini ifade etti. Buna göre işçiler, her ay gıda ihtiyaçları da dahil olmak üzere en az 200 bin Venezuela bolivarı yani 72 lira kazanacak.

Üç haneli enflasyon rakamları, işçilerin kazançlarını aşındırdığı için bu sene 3. kez maaşlara zam yapıldı. Başkan Maduro, yetkililerin birkaç eyalette yüzlerce evin anahtarını dağıttığını belirtti. Maduro’nun demokratik yaptırımları ihlal ettiği iddiaları nedeniyle istifasını isteyenlerin yaptığı protestolarda nisan ayında yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetmişti. Maduro, bunun üzerine muhalifleri kendisini devirmek için komplo kurmakla suçlamıştı.

Etiketler: asgari ücret, venezuela


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