Venezuela’da Maduro karşıtı gösteriler sürüyor

Venezuela’da pazar günü gerçekleştirilecek Kurucu Meclis seçimleri öncesinde polislerle protestocular arasında çatışmalar sürüyor. Kurucu Meclis seçimlerine karşı çıkan milyonlarca Venezuelalı greve gitti. Protestocular, 30 Temmuz’da yapılacak referandumun iptal edilmesi için protesto gösterilerine devam ediyor. ABD destekli sağcı gruplar tarafından ilan edilen 48 saatlik grevde protestocular ve polis arasında çatışmalar şiddetleniyor. Grevin ilk günü protestocular ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da bulunduğu bildirildi.

Öte yandan ABD yönetimi, Venezuela’da Kurucu Meclis seçimlerinin düzenlenmesine katıldığı gerekçesiyle 13 üst düzey yetkiliye yaptırım kararı aldı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ABD’nin yaptırım kararının yasa dışı ve küstah bir hareket olduğunu belirtti.