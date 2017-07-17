Venezuela’da Maduro karşıtı sembolik referandum

Venezuela’da Devlet Başkanı'nın yetkilerini genişleten anayasa değişikliğine karşı muhalefet öncülüğünde gayriresmi referandum düzenlendi. 7,1 milyon kişinin katıldığı referandumda seçmenlerin yüzde 90’ı 'hayır' oyu kullandı. Oy sandıklarının sınırlı bir alana kurulması ve oylamanın resmi olmaması nedeniyle oylamaya yüzde 50 katılım sağlandı. Halk oylaması sırasında oy kullanmak için sırada bekleyenlere ateş açılması sonucu 61 yaşındaki hemşire Xiomara Soledad Scott hayatını kaybetti ve 3 kişi de yaralandı.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri oylamayı boykot ederken, Venezuela Ulusal Seçim Kurulu da referanduma resmi onay vermedi.