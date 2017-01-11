Venezuela Parlamentosu geçtiğimiz günlerde görevden alınması ve erken seçim amacıyla referanduma gidilmesi için gereken sürenin dolmasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevini bıraktığını ilan ettiğini duyurdu. Venezuela Yüksek Mahkemesi, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile parlamentonun aldığı kararı geçersiz kıldığını bildirdi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde, bazı ülke sözcüleri Maduro’nun görevden ayrıldığına dair açıklamada bulundu" denilerek, alınan kararın geçersiz olduğu ifade edildi. Yüksek Mahkeme, parlamenterlerin kamu düzenini bozan davranışlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Muhaliflerin çoğunlukta olduğu parlamento, Devlet Başkanı Maduro’nun görevini bıraktığını ilan ederek sembolik yargı sürecini başlatan bir karar almıştı.