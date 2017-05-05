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Venezuela’daki protestolarda ölü sayısı 36’ya yükseldi

Venezuela’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 36’ya yükseldi. Dün yapılan gösteride bir polisin ve 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Venezueladaki protestolarda ölü sayısı 36ya yükseldi

05 Mayıs 2017 12:24

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Anayasa’nın yeniden yazılmasına ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler daha da yoğunlaştı. Venezuela’da son 2 aydır devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 ya yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki bir polisin ve 17 yaşındaki bir gencin gösteriler sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin, Carabobo eyaletindeki gösteriler sırasında vurularak öldürüldüğü, 17 yaşında hayatını kaybeden öğrencinin ise Armando Canizales adında devletin desteklediği "El Sistema" müzik eğitimi programında müzisyen olduğu öğrenildi.

Venezuela’daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında bugüne kadar yaklaşık 700 kişi yaralandı. Öte yandan, Venezuela’daki muhalif liderlerin yaptığı açıklamaya göre, dün öğrenciler tarafından yapılan karşıt gösteride 30 kişi yaralandı, binden fazla kişi ise tutuklandı. 


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