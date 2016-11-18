Venezuela Voleybol Milli Takım Kaptanı ve Afyonkarahisar Belediyesi Yüntaş Volaybol Takımı oyuncusu Kervin Martin Pinerua Urbina, dün gece ateşlenerek Afyonkarahisar’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılarak ateşi düşürülmeye çalışılan 25 yaşındaki oyuncunun, sabah saatlerinde yüksek ateşinin düşürülememesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Venezuela Voleybol Milli Takım kaptanlığını yapan Kervin Pinerua’nın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderileceği bildirildi.