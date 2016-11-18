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Venezuelalı milli voleybolcu Afyonkarahisar’da öldü

Afyonkarahisar Belediyesi Yüntaş Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu ve Venezuela Voleybol Milli Takım Kaptanı Kervin Martin Pinerua Urbina (25), dün gece geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Venezuelalı milli voleybolcu Afyonkarahisarda öldü

18 Kasım 2016 15:14

Venezuela Voleybol Milli Takım Kaptanı ve Afyonkarahisar Belediyesi Yüntaş Volaybol Takımı oyuncusu Kervin Martin Pinerua Urbina, dün gece ateşlenerek Afyonkarahisar’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılarak ateşi düşürülmeye çalışılan 25 yaşındaki oyuncunun, sabah saatlerinde yüksek ateşinin düşürülememesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Venezuela Voleybol Milli Takım kaptanlığını yapan Kervin Pinerua’nın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderileceği bildirildi.

Etiketler: Afyonkarahisar Belediyesi, Kervin Martin Pinerua Urbina, Yüntaş Volaybol Takımı


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