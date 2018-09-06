Venezuelalılar, Maduro’yu dinledi

Venezuela İletişim Kültür ve Turizm Başkan Yardımcısı Jorge Rodrguez, yaptığı açıklamada, Arjantin, Peru ve Ekvator’daki vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ülkelerine geri döneceğini duyurdu. “Anavatana Dönüş” operasyonunun bir parçası olarak Çarşamba günü bir grup Venezuelalı Ekvador'dan, başka bir grup ise Cumartesi gününe kadar Peru’dan dönecek. Ayrıca Pazartesi günü de bir uçak Arjantin'den kalkacak.

Peru'daki Venezuela Büyükelçisi Reinaldo Segovia, ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarla bir toplantı yaptı.

"Sağlık hizmetleri eksikliği, tıbbi kontroller yapamayan gebe kadınlar ve gelişmiş depresyon durumları gibi Peru'da çok büyük zorluklar yaşadınız. Artık vatana dönüyorsunuz” ifadelerini kullandı. Vatandaşlara geri dönüş programı kapsamında yapmaları gerekenler hakkında bilgi verdi. İş ve konut sahibi olmaları konusunda yapmaları gerekenleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Nicols Maduro geçtiğimiz günlerde, geri dönmek isteyen tüm vatandaşların memnuniyetle karşılanacağını ve herhangi bir ayrımcılık olmaksızın kollarının açık olduğunu duyurmuş, Venezuelalı olmanın ülkeye geri dönmek için tek şart olduğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da Twitter hesabında, Venezuela vatandaşlarının “Vatana Dönüş” operasyonu için elçiliklerin önünde uzun kuyrukları oluşturmaya devam ettiklerini duyurdu. Venezuelalılar, “Vatanımız dışında hiç kimseyiz. Bize ikinci sınıf vatandaşlar olarak davranıyorlardı" şeklinde konuştu.

Serkan Bayar

