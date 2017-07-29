Venezuella Büyükelçisi Reyes: Avrupa’nın beslediği emperyalist hırslara hizmet eden yalakalar var

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimine değinen Büyükelçi Reyes, “Avrupa’nın emperyalist hırslarına karşı Türkiye kendini güçlü bir şekilde savunabilir. Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen darbe girişimin de arkasında bu hırsların olduğunu biliyoruz. Avrupa’nın beslediği emperyalist hırslara hizmet eden yalakalar var. 15 Temmuz’da bunun açık bir örneği. Bu hırsların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklı ve meşru hükümetinin yıkılmaya çalışılmasını bütün dünya gördü. FETÖ örgütüne mensup olsalar da kime hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Venezuella bu hain darbe girişimini lanetleyen Latin kökenli ilk ülkedir. Benim hükümetim darbe gecesi beni aradı ve olayla ilgili detayları sordu. Bunun demokratik Türk devletine karşı gerçekleştirilen bir darbe olduğunu belirttik. Bunun sonucunda da devlet başkanımız derhal bu hain saldırıyı kınadı” dedi.

İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın yanı sıra bu şehirde bulunmalarının çok önemli bir anlamı daha olduğunu ifade eden Reyes, “Samsun emperyalizme karşı verilen büyük bir mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı şehir. Bu yüzden de Türkiye ve Samsun bizim için önemli bir sembol. İşitme engelli atletlerimiz bu oyunlar kapsamında Latin Amerika’da en iyi dereceyi yapan ülke. Bu kesinlikle tesadüf eseri olan bir olay değil. Bu ülkemizin sporcularımıza verdiği desteğin sonucudur. Buraya gelen sporcular zengin değil. Devletin desteği ile buradalar. Tüm harcamaları tamamen hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır” diye konuştu.

15 Temmuz hadisesini bu kadar hassasiyetle anlatan bir Büyükelçi ile ilk kez karşılaştığını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, “Umarım Venezuella’dan olimpiyatlara katılan sporcular Samsun’dan memnun kalmışlardır. Gitmeden önce belediyeyi ziyaret etsinler ve benim misafirim olsunlar. Ziyaretiniz bizi çok memnun etti. Ülkenizle ekonomik işbirliği içinde olmak ve geliştirilmesi için çaba göstermek isterim. Sizi Ankara’da da ziyaret edeceğim ve sizi yeniden Samsun’da da görmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz tarafından Büyükelçi Reyes’e ziyaretin anısı olarak Samsun'u simgeleyen Atatürk heykeli, Bandırma Vapuru Maketi ve el işi mini bir kaftan hediye edildi.