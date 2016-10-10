23. Dünya Enerji Kongresi’ne konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, enerji dünyasında bir dönüşüm olduğunu vurgulayarak, “Yeni teknolojilerin gelişimi ile birlikte ve dünyayı koruma telaşı ile birlikte böyle bir dönüşümü görüyoruz. Farklı alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Tüm bunlar dönüşümü beraberinde getiriyor. Venezüella’ya baktığımızda enerjinin, petrolün üreticisi ve ihracatçısı olmuştur. Bu ülkemizin tüm tarihini etkilemiştir” diye konuştu.

Türkiye’de yaşanan darbe girişimine de değinen Maduro, “15 Temmuz girişiminden sonra milletin nasıl demokrasiye sahip çıktığını gördüm. Venezüella da bunu yaşmıştı. Petrol rezervlerini korunması büyük bir sorumluluk. Sayın Chavez'in söylediği gibi doyumsuz emperyalist vampirler var. Onlara karşı da mücadele etmek zorundayız enerjide, ekonomide ve siyasette. Çok zor bir mücadele bu. Venezüella bugün baktığımızda ekonomi modelini çeşitlendirmiş durumda. Çünkü petrole dayalı bir ekonominiz varsa o zaman büyük bir zenginlik var elinizde. Bir de ekonomiyi güçlendirmek için 21. Yüzyılın gerektirdiği bazı şeyler var. Artık enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bu hepimiz için büyük sorumluluk. Enerji alanında yapılması gereken çok şeyler var. Biz bir petrol ülkesi olmaya devam edeceğiz ama bazı farklı kaynaklarımız da olacak” şeklinde konuştu.

Yatırımcıları Venezüella’ya davet eden Maduro, “Yatırımcılar için Venezüella’da büyük fırsatlar var. Burada yasalarımızın verdiği teşviklerle kazan kazan ilkesi ile yapılabilecek çok şey var” ifadelerini kullandı.

Maduro son iyi yılda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe de değinerek, şunları söyledi;

“Fiyatlardan kaynaklanan bir baskı söz konusu. Bu tüm piyasaları etkiledi. Artık uluslar için, şirketler için sürdürülebilir olmaktan çıktı fiyatlar. Fiyatlar son 40 yıldaki en düşük fiyatlar ve uzun süre böyle kaldı. Baktığımızda maliyetlerin bile altında olduğunu söyleyebiliriz fiyatların. Dolayısıyla yatırım konusunda büyük ülkeleri ve küçük ve orta büyüklü ülkeleri de zorlayan bir durum bu. Petrol üreticileri OPEC üyeleri bir anlaşmaya varmalı ve petrol piyasasının istikrara kavuşması için çalışmalı. Fiyatlar daha adil olmalı, yatırımcıları teşvik edecek boyutta olmalı. Yatırımcıların yeni teknolojileri kullanması için adil fiyatlara ihtiyacımız var. Bugün dünyada en önemli kaynak petrol. Bazı mekanizmalara ihtiyacımız var. Sadece ekonomik faaliyetlere dayalı fiyatların belirlenmesi başka sorunları beraberinde getiriyor. Petrolü işliyoruz dolayısıyla yeni mekanizmalara ihtiyacımız var ancak bu sayede pazarın istikrarından bahsedebiliriz. Ancak bu sayede yeni bir istikrarlı ve adil fiyat dönemini getirebiliriz. Buna kesinlikle ihtiyacımız var. Bu konuda müzakereler gerçekleştirelim ve inşallah önümüzdeki Çarşamba ülke enerji bakanları bir araya geldiğinde bir anlaşmaya varılsın. Bu anlaşma aracılığıyla uygulamada bir ittifak kurulabilecekse bu da kurulsun. Bunu yürekten istiyoruz. Umuyorum bu kongre aracılığı ile hepimiz için olumlu gelişmeler yaşanır. Biz istikrar için elimizden geleni yapmaya hazırız. Umuyoruz 6 ay içinde yeni bir mekanizma ortaya çıkar”

İsmail Coşkun - Serdal Altıntepe



