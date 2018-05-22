Venezüella en üst düzey ABD diplomatını ülkeden gönderme kararı aldı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezüella’daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson’u Pazar günü Venezüella’da gerçekleştirilen seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiası ile ülkeden gönderme kararı aldı.

Yapılan açıklamada, Venezüella yetkililerin Robinson’un hükümet karşıtı planları olduğuna dair belgelere sahip olduğu için 48 saat içerisinde ülkeden gönderme kararı aldı.



Maduro gerçekleştirilen Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezüella Devlet Başkanı olarak seçilmişti.