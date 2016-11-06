31 Ekim’den 25 Kasım’a kadar uzatılan süre kapsamında, açıklama yapan Yenimahalle Belediyesi, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu.

Son başvurunun 25 Kasım Cuma olduğunu belirten belediye yetkileri, aftan yararlanmak isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi veznelerine ve semt birimlerine müracaat etmeleri gerektiğini de bildirdi. Buna göre borçluların, son güne kalmadan borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir kat sayı ya da faiz uygulanmayacak. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde ise başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek.