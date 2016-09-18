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Vergi borcu olanlar dikkat! Müraacatlar başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bilgiç, tüm kesimleri ilgilendiren, vergi borcu yapılandırmasına yönelik müracaatların başladığını ve en az 40 milyar liralık gelir beklendiğini söyledi.

Vergi borcu olanlar dikkat! Müraacatlar başladı

18 Eylül 2016 10:42

Milyonlarca kişinin borçlarını yeniden yapılandıracak Vergi Barışı, Hazine'nin yüzünü güldürecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, vergi borç yapılandırmasına yönelik müracaatların alınmaya başlandığını belirterek 30-40 milyar liralık bir gelir elde edilebileceğini söyledi. Bilgiç, "Bu rakam vergi, prim yapılandırmasından sadece. Uzlaşmalar var, matrah arıtırımı, stok affı, kasa düzeltim meselesi var. 30-40 milyar TL tahsil edilebilir daha da üzerinde olabilir" dedi. Bilgiç, Varlık Barışı'nın da önemli olduğunu ifade ederek vergi incelenmesine tabi tutulmamasının önemli olduğunu belirterek kara para ve terörün finansmanının bunun dışında olduğunun altını çizdi.

DÜZENLEME TÜM KESİMLERİ İLGİLENDİRİYOR

Bilgiç, Meclis'teki ekonomiyle ilgili düzenlemeler hakkında değerlendirmede bulundu. Star'ın sorularını yanıtlayan Bilgiç, öğrenci, iş dünyası gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Bilgiç "Esnaf ve sanayicinin tamamının trafik borçları yeniden yapılandırılıyor. Acil hükümetin gündeminde ne var bilmiyorum. Hurda araç teşviki de konuşuldu ama gelmedi önümüze" diye konuştu. Bilgiç, Gelir Vergisi ile Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) Maliye'nin gündeminde olduğunu da söyledi.

SON NOKTAYA GELİNDİ

Gelir Vergisi'ne ilişkin yeni bir tasarı üzerinde çalışma yapılmasına yönelik mutabakat oluştuğuna dikkat çeken Bilgiç, "Vergi Usul Kanunu gelecek. Onunda taslağını çalışmışlardı sadece Maliye'nin kendi çalışması değil ilgili tüm taraflara taslak gönderilerek sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini toparladılar. En son noktaya gelmedi. Son taslakta önümüze gelmedi. Gelir ve VUK yeniden gelecek. Eğer üzerindeki çalışmalar tamamlanır ve çabuk geçirilmesi düşünülüyorsa 2017 başından önce. Bütçe takvimi tamamlandıktan sonra gündeme alınır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

168 MİLYAR LİRALIK YENİDEN YAPILANDIRMA

Yeniden yapılandırma kapsamında vergi dairelerine kayıtlı 90 milyar liralık tutar bulunuyor. Sosyal güvenlik primleri olarak da yaklaşık 72 milyar liralık rakam yeniden yapılandırılacak. Kapsama eklenen 6 milyar liralık trafik cezaları ile birlikte toplam yapılandırılacak borç tutarı 168 milyar Türk Lirası'na çıkmış olacak. Yapılandırma 30 Haziran 2016 itibarıyla ödenmemiş olan borçları kapsıyor. Vatandaşlar bu borçlarını 18 aya kadar yeniden yapılandırabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin Ekim ayı sonuna kadar vergi daireleri ve sosyal güvenlik kurumu dairelerine başvuru yapması gerekiyor.

VERİLEN SÖZLER TUTULUYOR

Vatandaşlara verilen sözlerin tutulduğunu aktaran Bilgiç, "Bu sözleri büyük oranda içeren düzenlemelere ilişkin olara 6 torba çıkardık. Önemli torbalar geçti. Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı çerçevesinde bakanlıkların ihtiyacı olabilir. Bunlardan gelen bir torba çalışması olur diye düşünüyorum. Mevcut iç tüzüğün haliyle kanun geçirmek kolay olmuyor" diye konuştu.

Ercan Baysal - Star gazetesi


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