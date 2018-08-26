Vergi borcu yapılandırma 2018, Vergi borcu yapılandırma internetten başvuru 2018 gibi tüm aradığını soruların cevaplarını bu adres üzerinden öğrenebilirsiniz. Vergi yapılandıma affı için az bir zaman kala vatandaşlar hangi borçların yapılandırma kapsamında olduğunu merak ediyor. Vergi borçlarını yapılandırma işlemi ne zaman sona erecek? İşte 2018 vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili bilinmesi gereken tüm gerekli ayrıntılar...

VERGİ BORCU AFFI KAPSAMINDA HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu kanun ile:

– 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

– Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

– Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

– Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

– Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

– İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

– Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

– Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

– İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

– Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

– Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

– Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

– Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

– Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Ertelenen borçların 31 Aralık tarihine kadar uzatılması istendi

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Mücbir sebebinin 31 Temmuz'da sona ereceğini, bu sürenin 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasını istediklerini söyledi.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, düzenlediği basın toplantısında 2016 yılından itibaren Kilis’e atılan roketler nedeniyle, SSK, Vergi,maliye başta olmak üzere esnafın ve sanayicinin borçlarının bu zamana kadar ertelendiğini, bu ertelemenin 31 Aralık tarihine kadar devam etmesini istediklerini belirtti.

Celkanlı, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade ederek, “5 Eylül tarihinde İstanbul’da açılacak fuara TÜYAP fuarına Kilis Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 40 metrekare bir alan kiraladık. Baraya yerel ürün üreten firmalarımızı götüreceğiz. Şuan itibariyle 8 kişi başvurdu.Hedefimiz 10 kişiyi bu fuara götürmektir. Dünya gıda fuarına Kilis olarak 5 Eylül’de katılacağız” dedi.

VERGİ BORCU ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının ise 31 Ağustos öncesi ödenmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

TOPLAM BORÇ NASIL ÖDENECEK?

Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İNTERNETTEN NASIL YAPILIYOR?

Başvuruları, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden interaktif vergi dairesi üzerinden e-devlet ile giriş yaparak yapabilirsiniz.

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