30 Haziran 2016 tarihine kadar ödenmesi gereken, ödenmemiş tüm vergi borçları (para cezaları hariç) yapılandırılıp peşin veya taksitle ödenebiliyor. 6736 sayılı, bazı borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun 19 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, vatandaşlar vergi borçlarını peşin ya da 6 taksit, 9 taksit, 18 taksit olarak ödeyebiliyor. Yapılandırma için son gün 25 Kasım’a birkaç gün kala vatandaşlar, vergi dairelerine gelerek borçlarını yapılandırmaya ve yapılandırdıkları borçlarını ödemeye devam ediyor.

Vergi borcunu ödemek için Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen Ünal Kıran, “Vergi borcumuzu ödemeye geldik. Son 4 gün olduğunu biliyoruz. Fırsattan yararlanmaya geldik” dedi.

Borç yapılandırması yapan ve ödeme için beklerken kendisine çay ikram edilen Hasan Salar ise “Vergilerimizi yapılandırdık, onlarla ilgili olarak buradayız. 25’i son diye biliyorum, son 4 gün” ifadelerini kullandı.

Hasta ve yaşlılara kapıda ödeme fırsatı

Vergi borcu ödemeye gelen 68 yaşındaki Rahmi Ceylan’ı kapıda karşılayan Mali İşler Müdürlüğü çalışanları, Ceylan’ı artık görevlileri evine kadar çağırıp kapıda ödeme yapabileceği konusunda uyardı. Vezneye inmeden, sıra beklemeden ödeme yapan ve bu duruma şaşırdığı görülen Ceylan, “Vergi borcu ödemeye geldim. Kapıda karşılandım. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Kredi kartıyla ödeme yapacağım. Evde de ödeme yapabileceğimi bilmiyordum” dedi.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz