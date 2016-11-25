Vergi yapılandırmasından faydalanmak isteyen vatandaşlar Eyüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, bazı alacakların yapılandırılmasında başvuru için son günün 25 kasım olduğu uyarısında bulundu.

Başkan Aydın yaptığı açıklamada, 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" ile milyonlarca mükellefi ilgilendiren trafik cezası, vergi ve prim borcu, idari para cezaları, öğrenim ve harç kredileri, vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim borçları gibi birçok borç ile bunların her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezalarının yeniden yapılandırıldığını hatırlattı.

PEŞİN VEYA TAKSİT İMKANI

30 Haziran 2016 tarihine kadar ödenmesi gereken, ödenmemiş tüm vergi borçları yapılandırılıp peşin veya taksitle ödenebiliyor. 6736 sayılı, bazı borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun 19 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, vatandaşlar vergi borçlarını peşin ya da 6 taksit, 9 taksit, 18 taksit olarak ödeyebiliyor.

Yapılandırma için son gün olan 25 Kasım’da vatandaşlar, vergi dairelerine ve belediyelere gelerek borçlarını yapılandırmaya ve yapılandırdıkları borçlarını ödemeye devam ediyor.