Vergi dairesindeki bombalı saldırı hakkında terör örgütü elebaşı Salih Müslim'e yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesinde 1 Şubat 2018'de yaşanan bombalı saldırıya ilişkin soruşturmalarına devam ediyor. Bu kapsamda geniş çaplı soruşturma yürüten Başsavcılık, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 yakalama kararını Müslim'in iade talepnamesine eklenmesi için Adalet Bakanlığına gönderdi. Müslim, Merasim Sokak ile Güvenpark'taki bombalı terör saldırılanın da sanıkları arasında yer alıyor.

Abdullah Sarica

