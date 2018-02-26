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Vergi dairesindeki bombalı saldırı hakkında terör örgütü elebaşı Salih Müslim'e yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çukurambar'da vergi dairesinde yaşanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkardı.

Vergi dairesindeki bombalı saldırı hakkında terör örgütü elebaşı Salih Müslime yakalama kararı

26 Şubat 2018 12:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesinde 1 Şubat 2018'de yaşanan bombalı saldırıya ilişkin soruşturmalarına devam ediyor. Bu kapsamda geniş çaplı soruşturma yürüten Başsavcılık, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 yakalama kararını Müslim'in iade talepnamesine eklenmesi için Adalet Bakanlığına gönderdi. Müslim, Merasim Sokak ile Güvenpark'taki bombalı terör saldırılanın da sanıkları arasında yer alıyor. 

Abdullah Sarica
 

 

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