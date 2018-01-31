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Vergi dairesine girdi, arabası küle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki araç bir anda alev alarak küle döndü.

Vergi dairesine girdi, arabası küle döndü

31 Ocak 2018 17:20

Edinilen bilgiye göre, 16 F 5335 plakalı aracını Park Caddesi ile Doğal Sokağı'nın kesiştiği kavşağa park eden Hasan Korkmaz, işini halletmek için İnegöl Vergi Dairesi'ne gitti. Park halindeki araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Aracın yandığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Bir apartmanın ikinci katının balkonu da zarar görürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında bölgede güvenlik tedbiri alan emniyet ekipleri, kavşağı bir müddet trafiğe kapattı. İşini hallettikten sonra aracının başına gelen Hasan Korkmaz, arabasının yandığını görünce şok oldu. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: araç, Vergi Dairesi, yangın

 

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