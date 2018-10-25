'Vergi Denetimi Cumhurbaşkanlığı'nda olmalı'

DEDEP Başkanı Erhan Erenoğlu, Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içine alınması önerisinde bulundu.

Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırılara karşı kamu yönetim sisteminde denetimin çok daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çizen DEDEP Başkanı, "Türkiye'nin mali ekonomik sisteminde bağımsız güçlü bir yapı için olmazsa olmaz güçlü denetim sisteminin kurulması şart" dedi.

"VDK denetimin amiral gemisi"

Vergi denetiminde VDK'nın önemini belirten Erenoğlu, "Bu anlamda VDK, denetimin amiral gemisidir. Diğer yandan da bürokraside nitelikli insan kaynağını yetiştiren en temel okul mahiyetindedir. Bürokrasinin en temel okulu olan VDK'yı çok daha güçlü yapıya kavuşturmak Türk mali sisteminin önceliği olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim sisteminde VDK'nın Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içinde olması gerektiği fikrini ileri süren Erenoğlu, şöyle konuştu: "Denetimin, yeni yönetim sisteminde bizzat başkanın emrinde olmasının gerekliliğini son ekonomik saldırılar karşısında bir kez daha görmüş bulunmaktayız".