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Vergi indirimi denizcileri sevindirdi

Türkiye’de mavi tur denilince aklan gelen ilk destinasyon olan Marmaris’te, Bakanlığın Türk bayraklı teknelere vergi indirimi açıklaması denizcilere ikinci bir bayram havası yaşattı.

Vergi indirimi denizcileri sevindirdi

17 Eylül 2016 13:36

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk bayraklı teknelere vergi ve marinalarda kira indirimi sağlayacaklarını, yabancı bayraklı teknelere de yurtdışına çıkış zorunluluğu getireceklerini açıklamıştı. Bu haber denizcilerin yüzünü güldürdü. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Yacht firmasının sahibi Eyüp Bayraktaroğlu, verilen kararın yıllardır bekledikleri bir karar olduğunu söyledi. Bayraktaroğlu, vergi indirimi sayesinde yurt dışı yat firmaları ile daha iyi rekabet edeceklerini ifade ederek teşvikler sayesinde yakıt ve liman bağlama ücretlerinin de düşeceğini bu sayede 2017 sezonuna ümitle baktıklarını kaydetti.

TÜRKLER BAYRAMDA MAVİ TURA ÇIKTI

Bayraktaroğlu, Eylül ayında sonlanması beklenen yat turizmiyle ilgili de açıklama yaptı. Türkiye’nin en önemli mavi tur destinasyonlarından biri olan Marmaris’te 2016 sezonun geçen yıllara oranla düşük geçtiğini ifade eden denizci, Türkiye’yi güvenlik nedeniyle tercih etmeyen Avrupalı turistin bu sezon Yunan Adalarına kaydığını, sektörü yerli turistlerin kurtardığını söyledi. Kurban bayramında önemli ölçüde yerli turisti mavi tura çıkardıklarını belirten Eyüp Bayraktaroğlu, yat turizminin yabancılara yönelik bir tatil konsepti olmaktan çıkmaya başladığını Türk turistlerinde son yıllarda mavi tura ilgi duymaya başladığını söyledi.

"YAT FİRMALARININ BİRLİĞİ KURULMALI"

Yat turizmi alanında hizmet veren firmaların birlik sağlama konusunda sıkıntılar çektiğini aktaran Eyüp Bayraktaroğlu, “Yatçılar olarak bir birliğimiz olması lazım” dedi.

2016 turizm sezonunda sektör adına yaşanabilecek tüm olumsuzlukların meydana geldiğini ifade eden Bayraktaroğlu, 2017 sezonundan umutlu olduklarını ancak gulet turizminin gelişmesi için devletten daha fazla katkı beklediklerini söyledi.

Yabancı turistlerin yerli turistlere oranla daha fazla gulet tatilini tercih ettiklerini ifade eden Bayraktaroğlu, teknede tatil yapmanın güzelliğinin Türkler tarafından henüz yeterince keşfedilmediğini belirterek, Türkleri gulet tatilini denemeye davet etti.

Etiketler: ahmet arslan, Eyüp Bayraktaroğlu, yaz turizmi


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