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Vergi Kanunları Kanun Tasarısı kabul edildi

Vergi Kanunları Kanun Tasarısı kabul edildi. 16 yaş ve üzerindeki araçlara 10 bin TL'lik ÖTV indirimi geldi.

Vergi Kanunları Kanun Tasarısı kabul edildi

21 Mart 2018 23:00

Vergi Kanunları Kanun Tasarısı kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 96 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı'nda Kanun Tasarısı kabul edildi. 

Tasarıda yer alan maddeler şöyle: 

- Eski milletvekilleri kırmızı pasaport taşıyabilecekler.

- Nişasta bazlı şeker oranı yüzde 5'e düşürülecek. Kreş yardımı ön görülüyor. 

- Elektrikli araçlardan yüzde 25 oranında vergilendirilecek. 

- Anlık doğalgaz ithalatı ve sıkılaştırılmış gaz ithalatı yapılabilecek.

- Hurda araçlara teşvik gelecek.

- İnternete denetim gelecek.  

-16 yaş ve üzerindeki araçlara 10 bin TL'lik ÖTV indirimi geldi.

Ahmet Umur Öztürk
 

 

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