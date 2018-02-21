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Vergi Kanunları Tasarısı, komisyondan geçti

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Vergi Kanunları Tasarısı, komisyondan geçti

21 Şubat 2018 21:28

Kanun tasarısı ile; terör eylemlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası getirilecek.

Maden Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. İki defa ihaleye çıkılan bir sahaya müracaat olmaması halinde, söz konusu sahanın aramalara açık hale geldiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ilan edilecek.

Kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut satın alanlarına destek olunmasını amaçlayan konut hesabı sisteminde de düzenleme yapılacak.

Amatör kulüplere destek verilecek. Bu kapsamda, sistemin daha etkin hale getirilmesi için yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

Elektrikli araçlar, Motorlu Taşıt Vergisi Kanunu kapsamın alınıyor ve yüzde 25 oranında vergilendiriliyor.

Ahmet Umur Öztürk
 

 

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