Vergi müfettişleri Cumhurbaşkanı’na bağlanmak istiyor

24 Haziran seçimlerinden hemen sonra oluşacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte VDK’nın hangi kurum bünyesine gireceği tartışmalarıyla ilgili görüşlerini açıklayan VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı görev yapmasının uygun olacağını düşündüklerini söyledi.

Önümüzdeki günlerde çıkması beklenen uyum yasaları çerçevesinde Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) kime bağlı olacağı konusundaki tartışmaları değerlendiren Kubuş, "Vergi Denetim Kurulu’nun yeni sistemde yönetimin bir parçası olarak, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak görev yapması, seçimle gelen, millete karşı sorumlu ve hesap verme durumunda olan Cumhurbaşkanı’nın vergi politikalarını belirleme hakkı çerçevesinde uygun olacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Konya Temsilciliği ve VDK Konya Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına; KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ali Gökpınar, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Konya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Göksel Erdem, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Konya Defterdarı V. Şahin Özmertyurt, VMD Konya Temsilcisi Yusuf Güler katıldı.

VMD Konya Temsilciliği tarafından Konya’da bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş, vergi müfettişlerinin taleplerine ve yaşadıkları problemlere de değindi. Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu’nda (VDK) 8 bin 244 vergi müfettişi görev yapıyor.

“Vergi müfettişleri 4 bin 800 ek gösterge istiyor”

VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş, vergi müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları göz önünde bulundurularak ek göstergelerinin 4 bin 800’e çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3 bin 600 ek gösterge verileceğini açıklaması üzerine vergi müfettişleri de büyük beklenti içine girdi. Müfettişlerin ek gösterge beklentisine değinen VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş, "Cumhurbaşkanımız öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verileceğini açıkladı, yapılacak düzenlemenin kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak ücret politikalarının yetki ve sorumluluk kapsamında belirleneceği tabidir. Halen 3600 ek göstergeye haiz müfettişlere 4 bin 800 ek gösterge verilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz" dedi.

“Vergi müfettişleri 2017 yılında 119 bin vergi incelemesi yaptı“

VDK’nın kurulduğu 2011 yılından itibaren her yıl inceleme rekorları kırdığını belirten Kubuş, 2017 yılında 119 bin 26 vergi incelemesinin yapıldığını söyledi. Kubuş, "Bu incelemeler sonucunda tarhı istenilen toplam vergi tutarı 5 milyar 878 milyon 506 bin 580 TL, kesilmesi önerilen toplam ceza tutarı ise 14 milyar 370 milyon 585 bin 724 TL olmuştur" diye konuştu.

"Terör örgütlerinin mali kaynaklarını kesiyor"

VDK bünyesinde görev yapan 8 bin 244 vergi müfettişi ve yardımcısının terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesinde de etkin çalıştıklarını vurguladı. Kubuş, vergi müfettişlerinin çalışma alanlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Vergi Müfettişleri ayrıca terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesinde etkin rol almaktadır. FETÖ soruşturmaları kapsamında komisyonlara Başkanlık yapan vergi müfettişleri aynı zamanda, kayyum atanan tüm belediyelerde görev almış, halen kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin pek çok inceleme yürütmektedir. Vergi Müfettişleri ayrıca; Kayıt dışı ekonominin azaltılması, Ulusal Tütün Kontrol Programı, Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı, Terörün Finansmanı ile Mücadele Eylem Planı, Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı gibi birçok alanda görev yapmaktadır."

"Zorunlu yer değiştirme motivasyonu düşürüyor"

VDK’nın 10 Temmuz 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öngörü ve kararlılığı ile kurulduğunu ifade eden Kubuş, Kurul’da görev yapan vergi müfettişlerinin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Vergi müfettişlerine uygulanan zorunlu yer değiştirmenin moral ve motivasyonu düşürdüğüne dikkat çeken Kubuş, "Uygulanan rotasyon nedeniyle özellikle İstanbul gibi ülkemizin lokomotifi olan şehirlerimizde ciddi müfettiş sıkıntısı yaşanmaktadır. Kamu hizmetinin etkin, verimli ve kesintisiz verilebilmesi açısından önümüzdeki günlerde zorunlu yer değiştirme konusunda düzenlemeler yapılacağına inancımız tamdır" şeklinde konuştu.