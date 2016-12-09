Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerine ilişkin istatistikleri yayımladı. Buna göre, geçen yıl Kasım ayında 1 milyon 829 bin 973 olan gelir vergisi mükellefi sayısı, 1 milyon 828 bin 251’ye gerilerken, gelir stopajı mükellef sayısı ise 2 milyon 547 bin 579’dan 2 milyon 606 bin 666’ya, kurumlar vergisi mükellef sayısı 696 bin 501’dan 722 bin 705’e, KDV faal mükellef sayısı 2 milyon 442 bin 318’den 2 milyon 496 bin 695’e, gayrimenkul sermaye iradı faal mükellef sayısı 1 milyon 673 bin 454’den 1 milyon 807 bin 640’a, basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayısı ise 745 bin 488’den 760 bin 214’e yükseldi.