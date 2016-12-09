Diğer
Kategoriler

Vergi mükellefi sayısı azaldı

Türkiye’de faal vergi mükellefi sayısı, Kasım’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 0.09 azalarak, 1 milyon 828 bin 251’e indi.

Vergi mükellefi sayısı azaldı

09 Aralık 2016 10:52

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerine ilişkin istatistikleri yayımladı. Buna göre, geçen yıl Kasım ayında 1 milyon 829 bin 973 olan gelir vergisi mükellefi sayısı, 1 milyon 828 bin 251’ye gerilerken, gelir stopajı mükellef sayısı ise 2 milyon 547 bin 579’dan 2 milyon 606 bin 666’ya, kurumlar vergisi mükellef sayısı 696 bin 501’dan 722 bin 705’e, KDV faal mükellef sayısı 2 milyon 442 bin 318’den 2 milyon 496 bin 695’e, gayrimenkul sermaye iradı faal mükellef sayısı 1 milyon 673 bin 454’den 1 milyon 807 bin 640’a, basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayısı ise 745 bin 488’den 760 bin 214’e yükseldi.

Etiketler: vergi mükellefi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç