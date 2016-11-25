Çankaya Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemesi gereken mükelleflerine, son ödeme gününün 30 Kasım 2016 tarihi olduğunu bildirdi. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerinde vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri çağrısında bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara her türlü ödeme kolaylığı sunulduğunu duyurdu.

Çankaya Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara 8 farklı noktada ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. 30 Kasım’a kadar tüm veznelerde ödemelerini yapabilecek olan mükellefler, hafta içi Merkez ve Çayyolu Ek Hizmet Binası’nda saat 18.00’e kadar, semt tahsilat şubelerinde 16.00’ya kadar işlem yapabilecek. Hafta sonuna denk gelen 26-27 Kasım tarihlerinde de semtlerde bulunan tahsilat şubelerinde ödeme yapabilecek olan mükellefler, semtlerde bulunan tahsilat şubelerinde hafta sonu 09.00-15.30 saatleri arasında, merkezde ise 09.00-16.00 saatleri arasında ödemelerini yapabilecek. Vatandaşlar, Çankaya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinde ve Çayyolu Ek Hizmet Binası veznelerinden de vergilerini ödeyebilecek.

Halkbank, Denizbank ve Akbank’tan ödeme yapılabiliyor

Halkbank, Denizbank ve Akbank şubelerinden vergilerini ödeyebilecek olan Çankayalı mükellefler, belediyenin resmi internet sayfasında https://ebelediye.cankaya.bel.tr linkinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyor.