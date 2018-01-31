Vergi ödemelerinde yoğunluk

7020 Sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince ertelenen vergi borçları, 30 eşit taksitte ödenebilecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Defterdarı Murtaza Kamar, mücbir sebep nedeniyle ertelenen vergi borçlarının ilk taksitinin 30 Ocak’ta başladığını belirterek, “Vatandaşların 5 senedir ödemedikleri, ertelenen vergileri tahakkuk edilip Ocak 2018 yılı itibariyle 5 yıl içerisinde 30 eşit taksitle ödenmesi yasallaştı. Bu ilk taksit 31 Ocak’ta bitiyor. Buradaki en önemli husus, mükelleflerin taksitlenmeden faydalanabilmeleri için ocak ve mart taksitlerini mutlaka yatırmalarıdır. İlk iki taksitin ödenmemesi halinde mükelleflerimiz bu konuda hak kaybına uğrayacak ve tahakkuk eden vergiler faize tabi olacak. Onun için mükelleflerden isteğimiz bu fırsatı kaçırmamalarıdır. Bu kapsamda bankalar, PTT ve bizler yoğun şekilde çalışıyoruz. Veznelerimiz saat 19.00’a kadar açık olacak. Hatta talep olması halinde bugün gece 24.00’a kadar veznelerimizi açık tutacağız. Bu nedenle mükelleflerden ricamız ocak ve mart taksitlerini mutlaka yatırmalarıdır” dedi.

Atilla İdiz

