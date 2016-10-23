Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan ve Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hakları ve İletişim Müdürü Taner Canbolat, Çukurova Gazetecilet Cemiyeti’ne ziyarette bulundu.

Borçlu mükellefleri 19 Ağustos 2016’da yürürlüğe giren vergide yeniden yapılandırma yasasından yararlanmaya çağıran Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, borçların yeniden yapılandırılması kanununun büyük avantajlar sağladığını yineledi. Kanunun, vatandaşların borç yükünün azaltılması, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması gibi çeşitli alanlarda düzenleme yapıp, toplumun her kesimine hitap ettiğini belirten Tunalı, başvuruların son güne bırakılmamasını istedi.Tunalı, bu kapsamda borçlu mükelleflerin 31 Ekim tarihine kadar başvuruda bulunarak bu fırsattan yararlanması gerektiğini söyledi.

Kanun ile getirilen imkanların çok büyük olduğunu anlatan Tunalı, ”Gelin borcunuzu yapılandıralım. Peşin ödeyin, kazançlı çıkın” dedi. Amaçlarının kanunla vatandaşların borç yükünün azaltılması olduğuna dikkat çeken Tunalı, ”Bununla birlikte, Vergi ihtilaflarının sonlandırılması, bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması gibi çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanundan borcu olan mükelleflerimizin azami ölçüde faydalanmalarını sağlamaktır” diye konuştu.

Tunalı, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, 31 Ekim tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Tunalı, şunları kaydetti “Bugüne kadar gerek yapmış olduğumuz ziyaret ve toplantılarda gerekse vergi dairelerine başvuran mükelleflerimizin göstermiş olduğu yoğun ilgiden memnunuz. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı olarak kanunun tanıtım faaliyetleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflerimizin başvurularını son güne bırakmamalarını rica ediyoruz“ dedi.

Ahmet Tunalı, başvuruların bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yada Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 'gib.gov.tr' adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabileceğini bildirdi.