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Vergide e-fatura düzenlemesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, faturalarını 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyebilecekler.

Vergide e-fatura düzenlemesi Resmi Gazetede

15 Aralık 2016 09:53

Vergide e-fatura düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, faturalarını 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyecekler. Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü tebliğ hükümlerine göre e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1 Temmuz 2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilecekler. 

Etiketler: vergi


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