Vergide e-fatura düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, faturalarını 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyecekler. Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü tebliğ hükümlerine göre e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1 Temmuz 2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilecekler.