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Vergileri kredi kartıyla ödeme dönemi geliyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vergilerin kredi kartları ile ödenebilmesi için Maliye Bakanlığına talepte bulunduklarını belirterek, "Sayın Ağbal, meclis toplantımıza katıldığında, konuyla ilgili talebimiz üzerine çalışma başlattıklarını ve kredi kartıyla vergi ödemesi konusunda bankalara başvuru yaptıklarını söyledi" dedi.

Vergileri kredi kartıyla ödeme dönemi geliyor
Vergi ödemelerinde yeni dönem! - Foto Galeri

02 Haziran 2018 11:51

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, ATO’nun 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği 28. Dönem 2. Meclis toplantısına Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katıldığını kaydetti. Baran, toplantı sırasında üyelerin sorunlarının bir kısmını kürsüden ifade ettiğini, tamamını da bir dosya olarak Bakan Ağbal’a sunduklarını söyledi.
Ağbal’ın toplantıda yeniden yapılandırma konusunda bir sunum yaptığını anlatan Baran, sunumun ardından Bakan Ağbal’ın ATO meclis üyelerinin sorularını cevapladığını dile getirdi. 

Baran, Bakan Ağbal’ın "Ev ödevlerimi aldım, Her birisiyle ilgili kalem kalem çalışacağım. Özellikle gündeme getirdiğiniz konularla ilgili güzel adımları inşallah atacağız. Biz size inanıyoruz ve güveniyoruz" dediğini kaydetti.
Bakan Ağbal’ın "Bütün meseleler Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gündeme geliyor" dediğini söyleyen Baran, Sayın Bakan’ın daha önceki toplantılara katıldığında iletilen konularda çözümler ürettiğini, bunlardan birinin de üniversite hastanelerinin borçları olduğunu dile getirdi.

Vergi Dairesi ile ATO arasında Acil Çağrı Merkezi 

ATO Başkanı Baran, üyelerin vergi ve yapılandırma konularındaki talepleri ve sorunları nedeniyle Maliye Bakanı Ağbal'ın ATO ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı arasında acil çağrı merkezi kurulabileceğini söylediğini anlattı. Baran, Bakan Ağbal’ın "Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile ATO arasında Acil Çağrı Merkezi kuralım. Yeniden yapılandırma kanununda sorun yaşadığınızda, bu noktaya müracaat edin anında çözelim" diye konuştuğunu söyledi. 

Baran, toplantıda Maliye Bakanı Ağbal’ın vergi ve prim ile ilgili yapılandırma başvurularının 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebileceğini bildirdiğini söyledi.  

Etiketler: kredi kartı, vergi

 

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