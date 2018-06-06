Verimliliğe odaklanan CarrefourSA’dan beş ayda 16 market yatırımı

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, tasarruflu alışverişin adresi olmak amacıyla tüketicilerini kaliteli, çeşidi bol, taze ve fiyatı uygun ürünlerle buluşturuyor. Bu çerçevede CarrefourSA, beş ayda 11 Süpermarket ve 5 Minimarket yatırımı gerçekleştirdi.



CarrefourSA’nın yeni marketleri, bulunduğu yerlerdeki tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir ürün yelpazesi ve hizmet anlayışıyla açıldı. Gerçekleştirdiği market yatırımlarıyla metrekare satış verimliliğini artıran CarrefourSA; İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon, Mersin, Konya ve Adana’da Süpermarket yatırımları ile İstanbul, Antalya, Balıkesir ve İzmir’deki Minimarket yatırımlarını tüketicileriyle buluşturdu.



Bunların yanı sıra Antakya, Diyarbakır, İstanbul ve Muğla’daki marketlerinde format değişimi yaşanırken Trabzon’daki market, Gima markası altında hizmet vermeye başladı.



Kutay Kartallıoğlu: "Tasarruflu alışverişin adresi olmak istiyoruz"



Yeni süpermarket yatırımlarını değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü (vekâleten) Kutay Kartallıoğlu, şöyle konuştu: "CarrefourSA olarak çeşidi bol ve kaliteli olan ürün yelpazemizi en uygun fiyat politikasıyla tüketicilerimizle buluşturmak için Türkiye’nin dört bir yanında yeni yatırımlara ve market yenilemelerimize devam ediyoruz. Yapılan her alışverişle tüketicilerimizin aile bütçesine katkıda bulunmak, tasarruf ettirmek istiyoruz. Tüketiciler nezdinde sahip olduğumuz güveni, ürün ve fiyat politikamızla her geçen gün artırarak günlük alışverişin adresi oluyoruz.”

Geniş ürün yelpazesi, yüksek servis kalitesi

Yeni konseptiyle CarrefourSA Süpermarketleri, tüketicilere çeşidi bol ve taze ürünlerle dolu yaş sebze - meyve reyonu, kaynağı belli yerli üretici destekli etlerin yer aldığı kasap ve şarküteri ürünleri, sezonda onlarca farklı taze balık çeşitleri, lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamuller ile organik ürünlerden yöresel ürünlere ve hatta farklı yeme alışkanlık olanlar için vegan ya da glutensiz ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi ve yüksek servis kalitesiyle hizmet veriyor.