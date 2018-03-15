Vestel Müşteri Hizmetleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi ödülü

Vestel Müşteri Hizmetleri, müşteri odaklı çalışmalarını bir kez daha ödülle taçlandırdı. Vestel, değerlendirildiği tüm kategorilerde son 5 yıldır dünyanın en büyük şikayet platformu olan sikayetvar.com’da ‘en çok teşekkür alan marka’ ve ‘müşteri deneyimini en iyi yöneten marka’ seçiliyor. Geleneği bozmayan Vestel, 2017 yılında olduğu gibi bu yıl da A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Mükemmel Müşteri Deneyimi ödülünü aldı. Vestel Müşteri Hizmetleri, beyaz eşya, televizyon ve cep telefonu kategorilerinde müşteri deneyiminde sektör birincisi oldu.

2001 yılında kurulan sikayetvar.com platformu dünyanın ilk ve en büyük şikayet platformu. 1.5 milyon üyesi bulunan platform tüketici davranışlarını ve marka tercihlerini etkileyen önemli bir referans sitesi. Aylık 2 milyon tekil kullanıcının satın alma yapmadan önce başvurduğu platformda Vestel, müşterilerine satış öncesi ve sonrası verdiği destekle platformun en başarılı markası oldu.